شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح اليوم الخميس مجلس ادارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى حيث يستمر تلقى طلبات الترشيح حتى الاربعاء المقبل ، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فسيكون تلقي طلبات الترشح حتى الساعة السابعة مساء، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر المقبل.

وكان المجلس الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قد بدأت مدة مجلسه بداية من شهر سبتمبر عام 2017.

على صعيد أخر، استقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

وأسندت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة مهمة تدريب الدراويش لطلعت يوسف المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل لتدريب بيراميدز، وجاء ترشيح طلعت يوسف لخبراته التدريبية الطويلة فى جميع الأندية التى قام بتدريبها، ولأنه يمتاز بقوة الشخصية داخل وخارج الملعب مع اللاعبين، وهو ما يحتاجه النادي الإسماعيلي الفترة الحالية، من وجهة نظر اللجنة الفنية.

قاد طلعت يوسف 10 فرق وهى.. الاتحاد السكندرى - الكروم - بلدية المحلة - طلائع الجيش - اتحاد الشرطة - المصرى - تليفونات بنى سويف - بتروجيت - سموحه - مصر للمقاصة وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.

ولعب طلعت يوسف 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبي الفرق التى تولي قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا، ولقب طلعت يوسف بشيخ المدربين نظراً لكونه أكثر المدربين لعباً للمباريات فى الدوري المصرى.