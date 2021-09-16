شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى وأفشة يودعان سعد ونيدفيد وبيكهام: ربنا يوفقكم وترجعوا بيتكم قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع الحارس محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، الثلاثى سعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام، الذين خرجوا فى إعارة إلى نادى فيوتشر وسموحة، متمنيا لهم التوفيق مع أنديتهم والرجوع مرة أخرى للقلعة الحمراء.

وقال الشناوى، عبر ستورى حسابه على انستجرام: "ربنا يوفقوا يا حبايبى وترجعوا بيتكم قريب".



محمد الشناوى

من جانبه ودع محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق، زملائه المعارين، قائلا: "ربنا معاكم وهترجعوا أحسن من الأول".





وأنهى النادى الأهلى، اجراءات إعارة لاعبه كريم نيدفيد، لاعب خط الوسط لصفوف فيوتشر اف سى، بعد أن وافقت إدارة النادى على إعارة سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادى فيوتشر لمدة موسمين .





وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية في أجواء تعكس العلاقة الطيبة بين الأهلي وفيوتشر.



