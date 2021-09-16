ملف الأربعاء.. تدخل ميدو للتهدئة بين طارق حامد ولبيب.. و4 أرقام قياسية لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر:

ميدو: تدخلت للتهدئة بين طارق حامد وحسين لبيب

نبيه لمصراوي: قررت الرحيل عن الزمالك.. لا يوجد أي تقدير

كيروش لمصراوي: شرف لي أن أكون جزء من "الحلم المصري"

أحمد عيد لـ"الخليج 365": جمهور الزمالك صاحب فضل

مصدر لمصراوي: فيوتشر أبرم 14 صفقة.. ويسعى لضم أجايي

وائل جمعة: قد نواجه ليبيريا ودياً.. ونتمنى تواجد صلاح معنا

فينجادا: مصر تمتلك كل شيء من أجل التأهل لكأس العالم

النقاز: ما حدث مع الشحات "طبيعي".. والزمالك سيفوز بدوري الأبطال

ضياء السيد يكشف تفاصيل المعسكر الأول لكيروش وتأجيل الكأس ولاعب سأل عنه

النقاز: سأجعل جمهور الزمالك ينسى كلمة "الهارب".. ولن أرد على ساسي

عصام عبدالفتاح: بنسبة كبيرة غربال سيكون حكمًا للسوبر المصري

أحمد دياب: لابد من وضع جدول منتظم للمسابقات.. وشرف كبير أن أحظى بثقة الأندية

بهدفه في ميلان.. 4 أرقام قياسية لصلاح (تقرير)

مانشستر سيتي يكتسح لايبزيج.. وسان جيرمان يتعادل بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا.. أياكس يكتسح سبورتينج لشبونة

"هدف وركلة جزاء ضائعة".. شاهد ملخص لمسات صلاح أمام ميلان (فيديو)

ملك أنفيلد يلقي كلمته.. صلاح يسجل هدفاً في ميلان (فيديو)

العقيد محمد أبو ستيت بطلاً للعبة الكيك بوكسينج على حساب الروسي نيكيتا

مصدر لمصراوي: مدافع الزمالك الشاب ينتقل لطلائع الجيش

فيديو.. صلاح يهدر أول ركلة جزاء منذ 4 سنوات

مصدر مقرب لمصراوي: عبدالغني يترقب موقف إدارة الزمالك من عقده

الخليج 365 يكشف.. لاعبو الزمالك ينتظرون مستحقاتهم المتأخرة