شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح: كنا بنتخض لما نشوف 10 آلاف جنيه.. والزمالك يضم أفضل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق أن الفريق الأبيض يمتلك أفضل اللاعبين في مصر والدليل رغبة كل الأندية فى ضم لاعبيه، لذلك لا داعي للاستغناء عنهم والبحث عن بدلاء لهم .

وقال إبراهيم صلاح فى تصريحات لبرنامج زملكاوي أن الزمالك ضم خلال السنوات الماضية لاعبين اجانب كان انتماؤهم للمقابل المادى، وهذا سبب قضايا الزمالك والشكاوى المالية ، ومنهم أليكس موندومو والذى كان يقوم بالجرى حول الملعب فقط عندما لا يحصل على المال وعن المغالاة المالية فى الصفقات قال : احنا لما كنا بنشوف 10 آلاف جنيه كنا بنتخض.

وتطرق اللاعب إلى رحيله عن المقاولون حيث اكد ان المقاولون لم يفعل عقده الاخير معهم، وفوجئ بقرار رحيله عن النادى.

وعن شيكابالا قال صلاح انه لم يرى لاعب فى اى نادى مثل شيكابالا على جميع المستويات قائلا:" مشفتش لاعب زى شيكابالا فى اى نادى، وأيمن حفنى لاعب لن يتكرر .