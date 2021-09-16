شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الحديدى يكشف مصير كهربا والشحات ووليد سليمان مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم الحديدي وكيل اللاعبين، أنه تم الاتفاق بين الأهلي وعمرو السولية على تجديد عقده، قائلا: "قريبًا سيتم إعلان ذلك بشكل رسمي، ومحمد الشناوي وكهربا متواجدان مع الأهلي ولا يوجد أي شيء بشأنهما".

وأضاف الحديدي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي شوبير: "سعد سمير مدافع فريق الكرة بالأهلي والمُعار لصفوف فيوتشر إف سي، حصل على وعد بالعودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء مدة إعارته".

وتابع وكيل مدافع الأهلى: "سعد سمير تحدث مع محمود الخطيب رئيس الأهلي أول أمس وطلب أن يترك النادي لفترة مؤقتة ثم يعود بعد ذلك سواء لاعبا أو يحصل على منصب داخل النادي، وهناك بند في عقد سعد سمير يسمح له بالعودة إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل".

وختم وكيل اللاعبين: "وليد سليمان من اللاعبين الذين يقدرهم الأهلي بشكل كبير، واللاعب مستمر مع الفريق وله دوره مع محمد الشناوي، بعد رحيل سعد سمير، وحسين الشحات وكهربا مستمران في الأهلى".