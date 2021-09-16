شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض طلائع الجيش لضم مهند لاشين بعد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن إدارة النادى ستدخل فى مفاوضات مع طلائع الجيش حول ضم مهند لاشين، لاعب وسط الطلائع، عقب لقاء الطلائع مع الأهلى، فى بطولة كأس السوبر المصرى، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر سبتمبر الجارى، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، وذلك لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل.

مهند لاشين من مواليد يناير عام 1996 ويبلغ من العمر 25 عاما وبدأ مشوراه الكروى مع النادى الإسماعيلى من مرحلة الناشئين حتى وصل للفريق الأول ثم انتقل للأسيوطى أثناء تواجده بدورى القسم الثانى وساهم فى صعوده للدورى الممتاز واستمر معه بالمسمى الجديد "بيراميدز" قبل رحيله لنادى طلائع الجيش، فيما شارك مهند لاشين فى 25 مباراة مع طلائع الجيش بالموسم المنقضى، ونجح فى تسجيل هدف وصناعة آخر.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن مسئولى النادى يضعون الرتوش الأخيرة فى اتمام إعارة أحمد عيد الظهير الأيمن الشاب للفريق الأبيض لمدة موسم لطلائع الجيش، مقابل حصول الفارس الأبيض على أحمد حاتم لاعب كرة السلة.

أضاف المصدر، إنه تتبقى بعض النقاط التى يتم الاتفاق عليها فى الوقت الحالى بين الناديين لإتمام الإعارة بشكل رسمى، وحصول الزمالك على خدمات أحمد حاتم لاعب سلة الطلائع.

وأعلن أحمد عيد خروجه معارا لمدة موسم، للحصول على فرصة اللعب بشكل أكبر واكتساب المزيد من الخبرات، يعود بها لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى الموسم المقبل، وذلك دون أن يحدد النادى الذى أعير إلى صفوفه.

وكتب عيد، عبر حسابه على انستجرام: "بعد بداية رائعة أضافت لى الكثير مع نادى الزمالك الذى أعتبره بيتى، أعلن خروجى للإعارة لمدة موسم على أن أعود بمزيد من الخبرات".