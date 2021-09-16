شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يعرف سوى لغة الفوز والتتويج بالبطولات أمام صافرة مصطفى غربال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي المقرر لها الثلاثاء المقبل ، وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة و عبد الحق اتشعلي،وعباس أكرم زرهوني مساعدين و الياس بوكواسة حكم رابع و عبيد شارف حكم فيديو و بن براهم لحلو مساعد حكم فيديو .

ولد مصطفى غربال فى 1985 ويبلغ من العمر 36 عاما، وبدأ مسيرته مع التحكيم عام يونيو 2011، ودخل القائمة الدولية 2014، وهو يعمل فنى تكنولوجيا الأسنان، وقاد العديد من المباريات فى الدورى الجزائرى لكرة القدم خلال السنوات الست الماضية.

وبرز اسم مصطفى غربال كحكم دولى العام الماضى، الذى قاد فيه مباريات دولية عديدة بين منتخبات كبرى، منها لقاء المنتخب البولندى ضد نظيره الكولومبى فى دور المجموعات بكأس العالم تحت 20 سنة، وذلك عام 2019.

كما أدار مصطفى غربال، مباراة منتخب إيطاليا ضد اليابان، كولومبيا أمام أوكرانيا فى ذات البطولة، قبل أن يدير لقاء فريق السد القطرى مع هينجين سبورت بكأس العالم للأندية 2019 فى قطر، إلى جانب مباريات مهمة أخرى.

المفارقة أن جميع المباريات التى أدارها مصطفى غربال للأهلى نجح خلالها المارد الأحمر فى تحقيق الفوز والتتويج بالألقاب، وهو ما يجعل تعيينه لإدارة مباراة السوبر المحلى أمام الطلائع فأل حسن للأهلى وجماهيره ، وأدار الحكم الجزائرى 4 مباريات للأهلى من قبل بخلاف مباراة كان فيها حكما للفار.

المباراة الأولى التى أدارها غربال للأهلى كانت فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2018 أمام فريق تاونشيب البوتسواني، وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

المباراة الثانية كانت فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2020 أمام الزمالك فى المباراة التى حسمها الشياطين الحمر بهدفين مقابل، وتوج الأهلى باللقب الأفريقى التاسع والأخير فى تاريخه.

والمباراة الثالثة كانت مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2021، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

والمباراة الرابعة فى السوبر الأفريقى 2020 ضد نهضة بركان المغربى والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين أحرزهما محمد شريف وصلاح محسن.

فيما كان الحكم الدولى الجزائرى مصطفى غربال حكما للفيديو خلال مباراة إياب الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا خلال منافسات الموسم الماضى فى المباراة التى جمعت الأهلى مع الوداد البيضاوى المغربى على ملعب القاهرة الدولى وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.