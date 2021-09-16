شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طارئة اليوم بين إدارة الزمالك واللاعبين لحل أزمات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، إن هناك جلسة طارئة اليوم سيتم عقدها بين إدارة النادى مع الجهاز الفنى واللاعبين لحل الأزمات المتواجدة داخل الفريق بشكل نهائى، من أجل إعادة التركيز داخل الفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة، بعدما تقدم أسامة نبيه المدرب العام باستقالته بخلاف شكوى أكثر من لاعب داخل الفريق بوجود مشاكل لديهم لها علاقة بالمستحقات.

وشدد المصدر، إن اللاعبين داخل الفريق يرغبون فى عقد تلك الجلسة مع إدارة الزمالك من أجل حسم كافة الملفات المتعلقة بأمورهم المالية فى المرحلة الحالية للتركيز على ما هو قادم وكذلك الجهاز الطبى الذى له مستحقات متأخرة وبعض المكافآت.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.