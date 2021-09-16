شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفاوض المقاصة لضم زياد أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولي نادي سيراميكا في مفاوضات جادة مع نظرائهم في نادي مصر المقاصة لضم الموهبة الصاعدة زياد أشرف صاحب الـ22 عاما بعدما رحبت إدارة الفريق الفيومي بتسويق اللاعبين لجلب مداخلي مادية تساهم في سداد مديونات النادي التي تراكمت خلال آخر موسمين.

وكشف مصدر في الجهاز الفني لسيراميكا، أن اللاعب الصاعد قدم مستويات مميزة في المباريات القليلة التي شارك بها مع المقاصة الموسم الماضي وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

زياد أشرف لاعب وسط هجومي، شارك في 7 مباريات مع المقاصة في الموسم الماضي، وسجل هدفا وحيدا وكان أحد اللاعبين المستهدفين من نادي بيراميدز في بداية فترة الانتقالات الجارية.

ونجح فريق سيراميكا في إتمام التعاقد مع 3 صفقات، هم، باسم مرسي لاعب مصر المقاصة في صفقة قدرت بسبعة ملايين جنيه، واللاعب الشاب جمال السعيد البالغ من العمر 20 عاما قادما من نادى الجزيرة الإماراتي، ومحمود البدري قادما من صفوف نادي سموحة.

وعاد فريق سيراميكا للتدريبات الجماعية بدءًا من السبت الماضي، وكان من المقرر خوض الفريق معسكره المغلق أول الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله بعدما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 25 أكتوبر، موعدًا لبدء الموسم الجديد

وفضل الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن هيثم شعبان منح اللاعبين راحة إضافية وذلك بسبب ضغط مباريات الموسم الماضي.