شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء لاعبى المنتخب 26 سبتمبر استعدادًا لليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.
كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.
طلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تجهيز ودية للفراعنة أحد يومي 1 أو 2 أكتوبر استعدادًا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 9 و 12 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
ويحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال اجتماع اليوم العديد من الملفات الخاصة بالمنتخب منها موعد المعسكر و المرجح إنطلاقه يوم 29 سبتمبر ، وأيضا خوض ودية واحدة أو إثنين.
ويضم الجهاز الفنى المعاون لمنتخب مصر كلاً من ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقى مدربًا، وعصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.
استقبل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة ، وعدد من الجماهير البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.