شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مكافأة الدورى.. وعبدالغني غير قابل للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الغندور أنه من غير المقبول الاستغناء عن محمد عبد الغني لاعب الزمالك، فليس هناك أزمة فى اعارة أسامة فيصل لمدة موسم ثم يعود، وكذلك اعارة احمد عيد لكن محمد عبد الغنى غير قابل للبيع.

واكد الغندور فى برنامج زملكاوي الذى يذاع على قناة الزمالك، أن لاعبى الزمالك ادوا ما عليهم وكانوا على قدر المسئولية واسعدوا الجماهير وقدموا موسم استثنائي ، قائلا:" اللاعبين كانوا رجالة ولسه مخدوش مكافات الفوز فى المباريات الأخيرة ومكافأة الفوز بالدورى ، فالرجاء لازم تدوم حقهم.

واضاف الغندور أن رحيل محمد صبحى او جنش عن الزمالك يأتى لتقليل الصراع على مركز حراسة المرمى، على ان يعود صبحى الموسم المقبل.