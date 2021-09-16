شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: كل الظروف تسمح بتأهل مصر لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواطنه كارلوس كيروش الذى تولى مهمة تدريب منتخب مصر قائلا: "كيروش مدرب لديه سيرة ذاتيه رائعة، واحترافية كبيرة، وعلى استعداد لتولى المهمة".

ويرى فينجادا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي شوبير، أن دولة مثل مصر تمتلك كل الإمكانات من أجل التأهل لكأس العالم المقبل، موضحًا أن الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على تحقيق الهدف.

وتابع المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم: "ليس هناك شك على الإطلاق في قدرات كارلوس كيروش فقد عملنا معا كمدربين وكأساتذة في الجامعة، على مدار 15 عامًا إضافة لمسيرته الناجحة مع المنتخبات والتأهل لكأس العالم".

وواصل فينجادا: "لدينا كل الظروف التي تسمح بالتأهل لكأس العالم، ومن خلال خبرتي في مصر سوف أعمل على مساعدة كيروش بأفضل شكل ممكن ودعنا نسير مباراة بعد مباراة، فاللقاء القادم هو ليبيا في القاهرة ثم في الخارج".

وختم فينجادا: "صلاح لاعب عظيم، وعندما يتواجد معنا في المنتخب يعني أننا سوف نتوقع الأفضل في أي وقت."