شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: مشكلة الزمالك مفيش فلوس وهذه مسئولية مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن الأزمة التى تواجه نادى الزمالك هى الأزمة المالية لعدم توافر الأموال، خاصة أن الاستحقاقات المطلوبة أكثر من المتوفر.

وقال الغندور فى برنامج "زملكاوي"، إن هذه مسئولية مجلس الإدارة خاصة أنه وافق على المهمة قائلا: مشكلة الزمالك أن مفيش فلوس ودى مسئولية المجلس أنه قبل المهمة ووافق عليها فعليها إيجاد الحلول.

وأضاف نجم الزمالك السابق: أن هذا هو أسوأ موسم انتقالات يمر به الزمالك من حيث انتقالات اللاعبين، وأشار إلى حمدى النقاز قائلا: إن اللاعب التونسى غاضب منه لانتقاد تواجده مع الفريق ولكن غير منطقى أن يكون هناك لاعبان أجنبيان فى نفس المركز.