شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية الأربعاء 15 \9 \2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار والأحداث الهامة ، على رأسها تقديم مباراة سموحة وبيراميدز فى الكأس وكذلك الأهلى و انبى ، بالإضافة إلى إعلان انتقال سعد سمير إلى فيوتشر رسميا

25 مليون جنيه قيمة "بند بيع" محمد صبحي لفاركو

توصل مسئولى نادى الزمالك لاتفاق مع إدارة نادي فاركو علي سعر بيع محمد صبحي حارس الفريق في حالة تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة للحارس، حيث تمت إعارة صبحي لفاركو لمدة موسم بنية البيع.

كشف مصدر مقرب من عمرو السولية نجم النادى الاهلى أن المارد الاحمر سوف يعلن تمديد تعاقد اللاعب قبل السفر لمعسكر الاسكندرية والمقرر له مساء غداً الخميس استعداداً لمواجهة الطلائع بالسوبر المحلى والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" عمرو السولية أنهى كافة الاتفاقات مع الاهلى على تمديد العقد، وسيعلن النادى اليوم أو الغد على أقصى تقدير تمديد تعاقد اللاعب بشكل رسمى".