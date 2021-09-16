ميدو: تدخلت للتهدئة بين طارق حامد وحسين لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إنه تدخل لتهدئة الأوضاع بين لاعب الزمالك، طارق حامد ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، حسين لبيب.

وأضاف ميدو، خلال تقديمه حلقة برنامجه "أوضة اللبس"، يوم أمس (الأربعاء):"طارق حامد كان يشعر بالضيق بسبب المستحقات المتأخرة، لكنني أجريت مكالمة جمعته مع حسين لبيب، وقام لبيب بشرح بعض الأمور التي تفهمها طارق لتهدئة اللاعبين".

وأتم لاعب الزمالك السابق تصريحاته بقوله:"الناس تحاول أن تُشيع أن الزمالك يُحارب من خارج النادي لكن الحقيقة أن الحرب على الزمالك من داخل النادي".

وكان طارق حامد، قد دوّن عبر حسابه بموقع انستجرام، يوم أمس:"قد يعرف الجمهور قيمتك جيداً بينما من في موقع المسؤولية لا يدركها إلا بعد فوات الآوان".