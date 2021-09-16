نبيه لمصراوي: قررت الرحيل عن الزمالك.. لا يوجد أي تقدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد أسامه نبيه المدرب العام في نادي الزمالك، أنه قرر الرحيل والاستقالة من منصبه في الزمالك، مشيراً الى أنه تحمل الكثير.

وتواجد أسامة نبيه ضمن الجهاز الفني للفرنسي باتريس كارتيرون، وساهم في تتويج الزمالك بلقب الدوري الموسم الأخير.

وقال نبيه في تصريحات لمصراوي "تحملنا الكثير من أجل نادي الزمالك ولا يوجد أي تقدير بالنسبة لنا".

وتابع "قررت الرحيل عن الزمالك بعد الصبر في العديد من المواقف التي لا يتحملها أي شخص".

واختتم "هناك جلسة بين المصريين في الجهاز الفني لكارتيرون، والجهاز الإداري والطبي واللاعبين مع الإدارة وسنرى ما سوف يحدث".