كيروش لمصراوي: شرف لي أن أكون جزء من "الحلم المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بأنه سعيد بقيادة الفراعنة في باقي مباريات كأس العالم، موضحًا بأن المشاركة في تحقيق "الحلم المصري" بالتأهل شرف كبير بالنسبة له.

وقال كيروش في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم مساء الأربعاء: "أنا شاكر للغاية على الترحيب الكبير الذي استقبلت به في مصر".

وتابع: "إنه لشرف كبير بالنسبة لي، وفخر أن أكون جزء من الحلم الذي يحلم به كل فرد في الأسرة المصرية".

وأضاف: "أتمنى كل النجاح للجميع".

ويعقد كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس من أجل الحديث لوسائل الإعلام المصرية عقب الوصول لمصر لقيادة الفراعنة بداية من مواجعة ليبيا التي ستقام الأسبوع المقبل.

وقرر كيروش أن يخوض معسكر للمنتخب المصري في أواخر سبتمبر الجاري، مع لعب مباراة ودية، قبل أن يتم خوض مباراة ليبيا ضمن الجولة الثالثة في مصر، ثم السفر لخوض مباراة الجولة الرابعة.

وتولى كيروش تدريب المنتخب المصري بعد إقالة حسام البدري من مهمته عقب تحقيق 4 نقاط بالفوز على أنجولا، ثم التعادل مع الجابون، حيث يحتل الفراعنة المركز الثاني بعد منتخب ليبيا الذي جمع 6 نقاط.

ويتأهل فريق واحد من كل مجموعة، على أن تحديد 5 منتخبات لتمثيل إفريقيا في كأس العالم من خلال قرعة تحديد 5 مواجهات وتقام كل مواجهة بنظام الذهاب والعودة ويتأهل الفريق الفائز في مجموع المباراتين.