أحمد عيد لـ"الخليج 365": جمهور الزمالك صاحب فضل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف أحمد عيد لاعب نادي الزمالك عن انتقاله إلى طلائع الجيش من أجل الحصول على فرصة للمشاركة والانضمام إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات لـ"يلا كورة" قال أحمد عيد :"أشكر جماهير الزمالك على دعمها المستمر، فهم أصحاب الفضل".

وأضاف عيد :"سعيد بانتقالي إلى طلائع الجيش، سوف أسعى بكل طاقتي بأن تكون تجربة مختلفة في مسيرتي حتى أعود من جديد لنادي الزمالك".

وأنهى عيد :"هدفي المشاركة بصورة أساسية مع طلائع الجيش حتى أنجح في الانضمام إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة".