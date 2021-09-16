مصدر لمصراوي: فيوتشر أبرم 14 صفقة.. ويسعى لضم أجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي فيوتشر إف سي، أن النادي نجح في التوصل لاتفاق بشأن 14 صفقة جديدة استعداداً للموسم الجديد.

ويتواجد نادي فيوتشر إف سي في الدوري الموسم المقبل، بعدما نجحت إدارته في الاستحواذ على نادي كوكاكولا الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

وأعلن النادي الأهلي رسمياً رحيل سعد سمير قائد الفريق لنادي فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين، بينما تأكد انتقال محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك للنادي معاراً لمدة موسم.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "سعداء بالطبع بالتعاقد مع سعد سمير وجنش ضمن صفقات النادي للموسم الجديد".

وأضاف "نجحنا في التوصل لاتفاق بشأن صفقات مميزة من أجل التواجد بقوة في الدوري الموسم المقبل".

وأكمل "في حراسة المرمى تعاقدنا مع جنش ومحمود حمدي".

وأضاف "في خط الدفاع هناك سعد سمير ومحمود رزق ومحمود مرعي ومحمد عبدالمنعم، جوناثان وطارق طه في الجانب الأيسر، محمود شعبان في الجانب الأيمن".

وتابع "في خط الوسط تعاقدنا مع كريم نيدفيد و مصطفى البدري ومحمد فاروق، وفي الهجوم هناك أحمد عاطف وأيمن الصفاقسي".

واختتم تصريحاته قائلاً "نسعى للتعاقد مع جونيور أجايي من الأهلي وكذلك علي فوزي المدافع الأيمن لنادي إنبي".