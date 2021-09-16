وائل جمعة: قد نواجه ليبيريا ودياً.. ونتمنى تواجد صلاح معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد وائل جمعة مدير المنتخب المصري، أن منتخب الفراعنة قد يواجهون منتخب ليبيريا ودياً قبل خوض مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، متمنياً عودة اهتمام الجمهور بمباريات المنتخب.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في الفترة ما بين 4 و12 أكتوبر المقبل.

وقال جمعة في تصريحات لقناة "الحياة": "لدينا مباراتين صعبتين في التصفيات وان شاء الله نفوز ونستطيع العودة لصدارة المجموعة".

وأضاف: "المعسكر سيبدأ ٢٨ سبتمبر وهناك مباراة ودية يوم ٣٠ وبعد ذلك سنأخذ يوم أجازة وهذا ما تحدث عنه كيروش في اجتماعه معنا، وهناك حديث عن منافسنا في اللقاء الودي وسيتم حسم الأمور غدا، وقد يكون المنافس هو ليبيريا".

وتابع مدير المنتخب: "نعلم موضوع المنطقة الحمراء ويمكن أن يكون هناك تغيرات في الموضوع، ولكن نتمنى أن يتواجد معنا صلاح وأن يساعدنا خلال الفترة القادمة".

واختتم جمعة تصريحاته: "نتمنى رجوع الجماهير وأن يلتفوا حول المنتخب مرة أخرى والفترة الاخيرة ابتعد الجمهور عن مباريات المنتخب، ولكن نريد منهم دعمنا وأن تعود أيام اهتمام الجمهور المصري بمباريات المنتخب".

جدير بالذكر أن المنتخب الليبي يتصدر المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 6 نقاط متفوقاً بفارق نقطتين عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط.