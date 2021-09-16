فينجادا: مصر تمتلك كل شيء من أجل التأهل لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، بأن مصر تمتلك كل الإمكانات من أجل التأهل لكأس العالم (قطر 2022)، موضحًا أن الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على تحقيق الهدف.

وقال فينجادا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "ليس هناك شك على الإطلاق في قدرات كارلوس كيروش فقد عملنا معا كمدربين وكأساتذة في الجامعة، على مدار 15 عامًا إضافة لمسيرته الناجحة مع المنتخبات والتأهل لكأس العالم".

وتابع: "كيروش مدرب لديه سيرة ذاتيه رائعة، واحترافية كبيرة، وعلى استعداد لتولى المهمة".

أما عن رأيه في إمكانية تأهل مصر لكأس العالم، قال: "لدينا كل الظروف التي تسمح بالتأهل لكأس العالم، فلدينا فريق مميز يضم لاعبين جيدين، وكما أن كيروش مدرب كبير ولديه طاقم فني مميز".

وأضاف :"من خلال خبرتي في مصر سوف أعمل على مساعدة كيروش بأفضل شكل ممكن ودعنا نسير مباراة بعد مباراة، فاللقاء القادم هو ليبيا في القاهرة ثم في الخارج".

وتحدث عن محمد صلاح، قائلًا :"صلاح لاعب عظيم، أنا لم تسنح لي فرصة الحديث معه، وأتمنى أن يحدث ذلك، وعندما يتواجد معنا في المنتخب يعني أننا سوف نتوقع الأفضل في أي وقت."