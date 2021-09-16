النقاز: ما حدث مع الشحات "طبيعي".. والزمالك سيفوز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رد حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك عن الحديث حول تعرضه للمراوغة من حسين الشحات خلال قمة كأس السوبر 2019.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال النقاز :"حسين الشحات لاعب كبير، لقد واجهته مؤخراً مع الترجي، لكن لا أعرف لماذا يتحدثون عن هذا الأمر دائماً في مصر".

وكان الشحات قد راوغ النقاز ليسجل هدفا رائعاً في شباك الزمالك في اللقاء الذي فاز به الأهلي (3-2) على ملعب برج العرب في 20 سبتمبر 2019.

وأضاف النقاز :"ما حدث مع الشحات أمر طبيعي يحدث في كرة القدم، كان من الممكن أن أروغه أنا، أي مدافع في العالم يتعرض للمراوغة، لكن هنا يتحول الأمر إلى سخرية، لكن أتقبل الأمر هذا يحدث في كل العالم".

وعن طموحه مع الأبيض قال النقاز :"الموسم القادم سيشهد فوزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا، الفريق الحالي مع التدعيمات الجديدة سيكون قادرا على ذلك".

وأنهى النقاز تعقيباً على فوز الأهلي بدوري الأبطال مرتين متتاليتين :"يمكن للزمالك أن يفعلها، أهم هدف بالنسبة لنا الآن هو الفوز بدوري الأبطال".