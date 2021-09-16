النقاز: سأجعل جمهور الزمالك ينسى كلمة "الهارب".. ولن أرد على ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رفض حمدي النقاز العائد لصفوف نادي الزمالك وصفه بالهارب من جماهير ناديه، مشيراً إلى أنه رحل بسبب ما وصفه بسوء المعاملة من الإدارة السابقة للنادي.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال حمدي النقاز :"سأجعل الجمهور ينسى كلمة الهارب بأدائي في الملعب، الاعتذار سيكون في الملعب فقط".

وأضاف النقاز :"إدارة الزمالك السابقة لم تكن تقدم أي مساعدات من أجل الاستقرار، كنت أقوم بعمل أوراق إقامة زوجتي بنفسي، وكذلك ما يتعلق بمستندات ابنتي".

وتابع الدولي التونسي :"البعض من جمهور الزمالك يقول أنني هربت، لكنني لم أرحل من أجل الأموال، رحلت بسبب التعامل السيئ من الإدارة السابقة".

وتابع النقاز :"دفعت 200 ألف دولار لنادي الترجي التونسي من أجل إتمام انتقالي لنادي الزمالك، وقمت ببيع سيارتي واقتراض بعض الأموال".

وأردف اللاعب التونسي :"حصلت على حكم نهائي ضد نادي الزمالك بدفع 1.3 مليون دولار، وكنت سأحصل على هذه الأموال الشهر الجاري".

وواصل النقاز :"حصلت على عقد جيد، سيتم من خلاله تقسيط المبلغ الذي كنت سأحصل عليه في الغرامة، والعقد يرضي جميع الأطراف".

وعن دعم مواطنه فرجاني ساسي للاعب حمزة المثلوثي الذي ينافس النقاز في مركز الظهير الأيمن قال النقاز :"لن أرد عليه لأننا أبناء بلد واحد، وإخوة".

وأنهى النقاز :حسين لبيب قال إنني أتيت لنادي الزمالك من أجل مصالحة الجماهير والتنازل عن القضية مقابل الحصول على عقد جيدة، لا حديث عن إعارة أو بيع، أنا هنا من أجل المشاركة".