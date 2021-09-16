مزعج وثرثار..جمهور تويتر يهاجم معلق مباراة ليفربول وميلان في بي إن سبورتس

شن جمهور ليفربول في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على معلق بي إن سبورتس «عصام الشوالي» بسبب تعليقاته المزعجة أثناء مباراة فريقهم أمام ميلان الايطالي في افتتاح دور مجموعات دوري ابطال اوروبا، ونستعرض معكم في نهاية هذا التقرير بعض من تلك التغريدات.

وصف معلق قنوات بي إن سبورتس القطرية عصام الشوالي خلال تغريدات عدد من عشاق ميلان وليفربول بالمعلق الثرثار والمزعج بسبب تطرقه لأمور لا علاقة لها بالمباراة من قريب أو من بعيد.

واستغل عصام الشوالي حصول أحد مشجعي ليفربول على كرة مُشتتة بشكل قوي في المدرجات، للتحدث عن الكرة التي تحصل هو عليها في كأس القارات 2005، خلال مباراة ألمانيا وتونس.

وأسهب معلق قنوات بي إن سبورتس في التحدث عن تلك النقطة، وترك المباراة وأحداثها، وإمكانية عودة ميلان إلى أجواءها خلال الشوط الأول.

وقال الشوالي أنه تحصل على توقيع كل لاعب من لاعبي المنتخب التونسي على تلك الكرة التي التقاطها خلال مباراة تونس وألمانيا في كأس القارات، ومن بينهم زميله في الاستوديو التحليلي لقناة بي إن سبورتس «حاتم الطرابلسي».

كما داعب الشوالي الظهير الايمن الاسبق لمنتخب تونس واياكس «حاتم الطرابلسي» وقال أنه كان يُفكر في الكرة أكثر منه، خوفًا من أن يخطفها منه.

وخلال تلك الدقائق التي ترك فيها الشوالي المباراة تمامًا للتحدث عن ذكرياته مع كرة كأس القارات، نجح ميلان في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق «ريبيتش وبراهيم دياز» ليقلب الطاولة على ليفربول، وينهي الشوط الأول متقدمًا في النتيجة 1/2.

وللإشارة فإن عصام الشوالي لم يتوقف طيلة أحداث الشوط الأول عن التقليل من شأن المهاجم الكرواتي ريبيتش، مؤكدًا أنه أقل من تمثيل ميلان، إلا أن اللاعب استطاع المساهمة في ريمونتادا مذهلة بنهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني من اللقاء، نجح محمد صلاح في تعويض ركلة الجزاء التي أضاعها بتسجيل هدف التعديل 2/2 من صناعة ديفوك أوريجي في الدقيقة 49.

وبعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء بتسع دقائق، سجل جوردان هندرسون هدف تقدم ليفربول 2/3، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة في النهاية، رغم محاولات ستيفانو بيولي للخروج بنقطة من هذه المجموعة الصعبة التي تضم كذلك أتلتيكو مدريد وبورتو.

إليكم بعض التغريدات