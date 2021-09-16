فوز مثير لليفربول على ميلان وباريس سان جيرمان يتعادل وفوز كبير لأياكس

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق ليفربول الإنكليزي فوزاً مثيراً على حساب ضيفه ميلان الإيطالي (3-2) الأربعاء في المرحلة الأولى للمجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.



انتزع ليفربول الإنكليزي فوزا صعبا من ضيفه ميلان الإيطالي 3-2 الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي شهدت تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي سلبا.



وسجّل للفائز كل من الإنكليزي فيكايو توموري (9 خطأ في مرمى فريقه) والمصري محمد صلاح (49) وجوردان هندرسون (69) في حين وقّع الكرواتي أنتي ريبيتش (42) والإسباني براهيم دياز (44) هدفي الخاسر.



على ملعب "أنفيلد" ارتأى مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب إراحة قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك ومنح الفرصة لجو غوميز، كما أوكل إلى البلجيكي ديفوك أوريجي مهمة اللعب كقلب هجوم على حساب السنغالي ساديو مانيه.



في المقابل، غاب عن ميلان نجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) بداعي الإصابة في وتر أخيل وقد حلّ بدلا منه المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش.



باريس سان جيرمان يتعادل

وفي المجموعة الأولى اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام مستضيفه كلوب بروج البلجيكي.



وافتتح الفريق الباريسي التسجيل عبر لاعبه الإسباني أندير هيريرا 15، لكن أصحاب الأرض عادلوا الأرقام بواسطة كابتن الفريق هانز فاناكين 27.



وبدأ ثلاثي الرعب، ميسي، نيمار ومبابي المباراة كأساسيين لكنهم لم يقدموا العرض المنتظر منهم أمام خوض مباراة بطولية للغاية من قبل كلوب بروج.



وخرج مبابي متأثراً بإصابة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.





بوروسيا دورتموند يغنم النقاط الثلاث



غنم بوروسيا دورتموند النقاط الثلاث من رحلته إلى تركيا أين واجه بشيكتاش، وضرب بقوّة في بداية مشواره في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما تغلب على مستضيفه بشيكتاش التركي 2-1 الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.



وسجّل للفائز كل من الإنكليزي جود بيلينغهام (20) والنرويجي إيرلينغ هالاند (45+3) في حين ذلّل الإسباني فرانسيسكو مونتيرو (90+4) الفارق للخاسر.



وأصبح بيلينغهام (18 عامًا و78 يوما) أصغر لاعب يسجل على الإطلاق في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا الفرنسي كيليان مبابي (18 عامًا و85 يوما في آذار/مارس 2017).



في المقابل، سجل هالاند هدفه الـ21 هدفا في 17 مباراة في المسابقة القارية العريقة في أقل عدد مباريات احتاجها لاعب للوصول إلى هذا المجموع في المسابقة.



وكان هالاند خطف الأنظار الموسم الماضي عندما أصبح أصغر لاعب يصل إلى حاجز 20 هدفاً في المسابقة القارية الأولى في أقل عدد من المباريات (14).



وبحسب موقع "أوبتا" للإحصاءات الرياضية يسجل هالاند معدل هدف واحد في كل 63 دقيقة في المسابقة القارية العريقة، وهي أفضل نسبة أهداف في الدقيقة بين جميع اللاعبين الذين لديهم 20 هدفًا على الأقل في المسابقة.



فوز كبير لأياكس



وضمن ذات المجموعة حقق أياكس أمستردام الهولندي فوزاً باهراً على مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي 5-1.



على ملعب "جوزيه ألفالاده" في لشبونة، فرض المهاجم الدولي الإيفواري سيباستيان هالير نفسه نجما للمباراة بتسجيله رباعية "سوبر هاتريك".



ومنح هالر التقدم لأياكس أمستردام بعد مرور دقيقتين فقط قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد سبع دقائق (9).



وقلص سبورتينغ الفارق في الدقيقة 33 عبر باولينيو، لكن ستيفن بيرخويس أعاده إلى سابق عهده بعد ست دقائق (39).



وقضى هالر مطلع الشوط الثاني على آمال سبورتينغ في العودة في نتيجة المباراة عندما سجل هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 51.



وختم هالر المهرجان بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 63.



المصدر: بي إن سبورت