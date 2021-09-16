الامارات | أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تكرّم خريجات قسم التربية

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تكرّم خريجات قسم التربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت جامعة الإمارات حفل تكريم خريجات قسم التربية الرياضية من قبل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والتي على أساسها تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بشأن التعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية والمساهمة في زيادة الوعي في تخصص الصحة والتربية البدنية، رغبة من الطرفين في تطوير التعاون ودعم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال، وبهدف توحيد الجهود المشتركة بين الطرفين لخدمة الرياضة النسائية، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على الصعيد الاجتماعي بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الطرفين وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، حيث خرجت الفوج من قبل الأكاديمية عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة أمل العفيفي، وعميد كلية التربية بالإنابة الدكتورة نجوى الحوسني.

وضمت قائمة أوئل الخريجات بمرتبة الشرف كلاً من: منيره الرئيسي، وموزه الحبسي، وخلود آل علي، وأمل العبدولي.

وعبرت أمل العفيفي عن سعادتها بالخريجات وقالت في بيان صحافي: «قامت الأكاديمية بالتنظيم والتنسيق مع جامعة الإمارات بوضع برامج تدريبية للطلبة الملتحقين بقسم التربية الرياضية وفق شروط وحسب ما نراه مناسباً، وقمنا بدعوة الطالبات للالتحاق بالبرامج الموضوعة وحضور الفعاليات المجتمعية والتثقيفية الخاصة بمجال التربية البدنية، وكذلك استقطاب الطالبات المتفوقات من مواطني الدولة الطموحات والعازمات على مواصلة مشوارهن التعليمي والوصول الى مراتب متقدمة بالعلم، وقمنا بتكثيف الجهود مع فريق عمل الجامعة الذين وفروا جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لإنجاح المشروع، كما قاموا بتوفير المختبرات العلمية والقاعات الدراسية والمنشآت الرياضية الضرورية للعملية التعليمية، ونيابة عن الأكاديمية أتوجه بالشكر لهم».

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