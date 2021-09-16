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الامارات | مساواة السيدات بالرجال في مكافآت كرة القدم بأميركا

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واشنطن ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيقدّم الاتحاد الأميركي لكرة القدم عقوداً متساوية للرجال والسيدات في المنتخبات الوطنية، بحسب ما أعلن، أول من أمس، في بيان. وأكد الاتحاد الأميركي عن اقتناعه بأن المسار الصحيح للمنخرطين ولمستقبل في الولايات المتحدة، يكون من خلال هيكلية رواتب موحدة للمنتخبين الوطنيين، وكانت رئيسة الاتحاد، سيندي بارلو كوني، قد أعلنت رغبتها في وضع هيكلية رواتب موحدة بين الرجال والسيدات خلال كأس العالم، ويتعلق الأمر بشكل خاص بمطلب رئيس للاعبات، وأكد الاتحاد أنه لن يوقّع على اتفاق «لا يشكل خطوة مهمة للأمام على صعيد مكافآت متساوية في كأس العالم».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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