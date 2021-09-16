الامارات | «الشارقة للدفاع عن النفس» يشارك في الدوري العالمي للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للدفاع عن النفس» يشارك في الدوري العالمي للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر فريق الكاراتيه بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى تركيا أمس للمشاركة في بطولة الدوري العالمي، وفقاً لتوجهات مجلس الشارقة الرياضي بتوفير بيئة تنافسية قوية للاعبين للنهوض بمستوياتهم الفنية من خلال الاحتكاك مع أفضل المدارس العالمية، وتقام البطولة يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويرأس البعثة مدير إدارة التدريب الرياضي عبدالعزيز الحمادي، وتضم المدرب أحمد شحتان ولاعبين من فريق الشباب هما إبراهيم أحمد في وزن 55 كيلوغراماً، ويحيى مدحت في وزن اكثر من 76 كيلوغراماً، وسيشارك النادي ايضاً بثلاثة لاعبين من فئة الناشئين هم: علي ناصر في وزن 70 كيلوغراماً، ويعقوب علي في وزن فوق 70 كيلوغراماً، ومحمد معا في وزن 50 كيلوغراماً.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة النادي، مشرف رياضة الكاراتيه عبيد العسم السويدي، في تصريحات صحافية، أن هدف المشاركة تنافسي وفي الوقت نفسه سيخوض اللاعبون مباريات قوية مع لاعبين مميزين فنياً وذهنياً تؤمن لهم عامل الاحتكاك المهم.

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