الامارات | «جودو الإمارات» يظفر بـ 6 ميداليات في البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن «جودو الإمارات» يظفر بـ 6 ميداليات في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفعت حصيلة جودو الإمارات في البطولة العربية بالقاهرة إلى ست ميداليات بعد إضافة ميداليتين في اليوم الختامي، أول من أمس، من خلال منافسات الفرق.

وفاز سعيد النقبي لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية بفضية وزن تحت 73 لفئة الناشئين، كما فاز زميله اللاعب يزن مرشد بالميدالية البرونزية في وزن تحت 50 كغم لفئة الشباب.

وثمن رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، إنجاز الوفد خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس البعثة أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي محمد جاسم، الذي أكد فيه أن ما تحقق من نتائج على مستوى منتخب الأمل للجودو ونادي الفجيرة للفنون القتالية مكسب كبير جدير بالاحتفاء والتقدير والاهتمام، لأنه يسهم في وضع اسم جودو الإمارات في قائمة الشرف العربية رغم الإعداد المتأخر الناجم عن توقف النشاط فترة ليست بالقصيرة بسبب جائحة كورونا.

وأكد أن الجودو الإماراتي على مستوى الفئات العمرية سيكون حاضراً في البطولات الثلاث المقبلة التي اعتمدها المكتب التنفيذي للاتحاد العربي والتي ستقام في عام 2022 بالأردن وتونس والمغرب.

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