الامارات | ورشة عمل لرعاية وتطوير الموهوبين في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لرعاية وتطوير الموهوبين في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة عمل بعنوان «دليل رعاية وتطوير الموهوبين» بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، للارتقاء باللاعبين الموهوبين وتطوير مستوياتهم، ضمن استراتيجيته التي تستهدف صناعة الأبطال لتمثيل الدولة في المحافل الدولية والأولمبية.

حضر الورشة رئيس المجلس عيسى هلال، والخبير الرياضي سعيد العاجل، ومدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير نبيل عاشور، وخبراء ومشرفو الألعاب الفردية بأندية الإمارة.

وأكد نبيل عاشور أنه تم تشكيل لجنة للاشراف على تنفيذ البرنامج تضم في عضويتها بجانب الخبراء الفنيين مدربي الأندية، لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة أولاً بأول وفقاً لهدف كل مرحلة.

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