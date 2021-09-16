الامارات | الحوسني: نجاح تقنية الفيديو في مونديال الصالات يؤكد مكانة الحكم الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني: نجاح تقنية الفيديو في مونديال الصالات يؤكد مكانة الحكم الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم الدولي في كرة قدم الصالات فهد الحوسني، عن رضاه التام لقيادته للمباراة الأولى كحكم رئيس في بطولة العالم لكرة قدم الصالات المقامة حالياً في إستونيا، معبراً عن سعادته لردود أفعال المراقبين بعد المباراة التي أدارها وفاز بها منتخب التشيك على بنما (5-1)، مؤكداً أنها عززت الثقة بالنجاح في المباريات المقبلة، والظهور بمستوى مشرف يليق باسم الحكم الإماراتي.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «كانت المباراة التي جمعت التشيك مع بنما مباراة قوية وصعبة لكننا وفقنا في إخراجها بصورة جيدة في حدث عالمي كبير، بعد أن أدينا مباراة طيبة أنا وزميلي الحكم البحريني حسين البحار».

وأوضح: «تم استخدام تقنية الفار VS فيديو سبورت في كرة الصالات لأول مرة في بطولة كأس العالم، وتمكنا من استخدامها بنجاح في الشوط الثاني في اختبار مهم يؤكد مكانة الحكم الإماراتي عالمياً».

وأشاد الحوسني بمستوى الفرق المشاركة وتطلعاتها للفوز بالمراكز الأولى، ما يزيد من مسؤولية قضاة الملاعب خلال قيادة المباريات، مقدماً الشكر لاتحاد الكرة ولجنة الحكام واللجنة التنفيذية للصالات للمتابعة المستمرة التي تساعده على الاستمرار في النجاح.

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