الامارات | الظفرة يتسلح بمعنويات «الانضباط» لعبور بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يتسلح بمعنويات «الانضباط» لعبور بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق الظفرة الساعة 06:45 مساء اليوم ضيفه بني ياس، ضمن الجولة الرابعة من دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يدخله أصحاب الأرض بدفعة معنوية عالية عقب قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بمنحهم نقاط مباراة فريق الإمارات في الجولة الماضية، بسبب خطأ إداري وقع فيه مسؤولو «الصقور»، بعد أن كان اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وهو القرار الذي نقل الفريق إلى المركز التاسع في الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

يدرك لاعبو الظفرة ضرورة استثمار المعنويات العالية والدخول لمواجهة «السماوي» برغبة الاستمرار في الانتصارات، وأوضح المدرب السوري محمد قويض أن منح فريقه نقاط مباراة فريق الإمارات، أعطى الجميع دفعة معنوية عالية، لكنه اعترف في المؤتمر الصحافي بأن أداء فريقه لم يكن مقنعاً.

وتتعزّز صفوف أصحاب الأرض بعودة أحمد علي بعد استيفاء عقوبة الإيقاف عقب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة الشارقة، وتمنح عودة علي خيارات أوسع للمدرب في خط الوسط خصوصاً في ظل حاجة الفريق إلى صانع ألعاب.

في المقابل، يبحث بني ياس، صاحب المركز الـ12 برصيد نقطة، عن تحقيق فوزه الأول في المسابقة، إذ خسر أمام الوصل والعين، وتعادل مع الوحدة، ولا بديل أمامه سوى الفوز لتفادي بداية كارثية بعكس الموسم السابق حين فاز في الجولات الأربع الأولى.

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