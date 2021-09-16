الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك
الظفرة - بني ياس 18:45
النصر - خورفكان 21:00
الدوري الأوروبي
ليفركوزن - فرينكافروزي 20:45
بيتيس - سيلتيك 20:45
غلطة سراي - لاتسيو 20:45
ليستر - نابولي 23:00
الدوري السعودي
الفيصلي - الفيحاء 21:30
الدوري البحريني
الأهلي - المنامة 19:30
الحد - النجمة 22:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App