اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك

الظفرة - بني ياس 18:45

النصر - خورفكان 21:00

الدوري الأوروبي

ليفركوزن - فرينكافروزي 20:45

بيتيس - سيلتيك 20:45

غلطة سراي - لاتسيو 20:45

ليستر - نابولي 23:00

الدوري السعودي

الفيصلي - الفيحاء 21:30

الدوري البحريني

الأهلي - المنامة 19:30

الحد - النجمة 22:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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