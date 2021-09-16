الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - راتب

رفضت إدارة أحد أندية المحترفين للمرة الثانية على التوالي طلباً لوكيل أعمال اللاعب الأجنبي في صفوف الفريق بزيادة راتب اللاعب أسوة بما يتقاضاه لاعب أجنبي آخر بالفريق، لكن إدارة النادي وعدت في المقابل الوكيل بدراسة الأمر.

تعاقد

تسعى شركة كرة القدم إلى التعاقد مع حارس مرمى قبل غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى المدرب عدم رضاه عن مردود حراس المرمى في الفريق خلال الجولات الثلاث الأولى من دوري المحترفين.

فيديو

نشر عضو شركة كرة القدم في نادي الوحدة فهد مسعود، فيديو عبر حسابه في «تويتر»، رفقة الإسباني أنخل خوسيه من داخل غرفة خلع الملابس عقب مباراة الشارقة، حيث داعب مسعود بقوله، إنه أصبح يُحب حارس الوحدة محمد الشامسي أكثر من والدته بعد أن تصدى لضربتي ترجيح.

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