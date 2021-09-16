الامارات | نفاد تذاكر بطولة «يو إف سي 267».. بلاهوفيتش ضد تيكسيرا

شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر بطولة «يو إف سي 267».. بلاهوفيتش ضد تيكسيرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجهة المنظمة لفعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي» نفاد تذاكر بطولة «يو إف سي 267.. بلاهوفيتش ضد تيكسيرا»، في وقتٍ قياسي لم يتجاوز أسبوعين.

وقال بيان صحافي: «نظراً للطلب الكبير على تذاكر البطولة، قد تتاح خلال الأيام المقبلة فرصة إضافية لحضور فعالياتها مباشرة يوم 30 أكتوبر في حلبة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، ومتابعة النزالين الرئيسين على لقب بطولة العالم في فئتي وزن مختلفتين، وتدرس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، التي تنظم «أسبوع أبوظبي للتحدي»، بالتنسيق مع الاتحاد أرينا والشركاء والجهات المعنية، إمكانية طرح المزيد من التذاكر مع الالتزام بمتطلبات الطاقة الاستيعابية لحضور الجمهور في الفعاليات الحية التي حددتها لجنة إدارة الطوارئ والأزمات الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي».

ويستطيع جمهور «يو إف سي» ومشجعو الرياضة حول العالم تسجيل اهتمامهم بحضور البطولة عبر الموقع السياحي الرسمي visitabudhabi.ae، لاستلام تنبيهات فورية عند طرح المزيد من التذاكر.

وتشكل بطولة «يو إف سي 267.. بلاهوفيتش ضد تيكسيرا» الفعالية الرئيسة ضمن «أسبوع أبوظبي للتحدّي» الذي يتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية في مواقع عدّة في مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية، بما في ذلك فعاليات المشجعين وعروض اللياقة البدنية.

• تشكل البطولة الفعالية الرئيسة ضمن «أسبوع أبوظبي للتحدّي».

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