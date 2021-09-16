الامارات | ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا من إنتر

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا من إنتر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد البديل المهاجم الدولي البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد الإسباني إلى خطف فوز قاتل من مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بتسجيله الهدف الوحيد في قمة المجموعة الرابعة على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو الأربعاء في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان ريال مدريد في طريقه إلى كسب نقطة ثمينة بفرض التعادل على إنتر ميلان الذي كان صاحب أفضلية نسبية أغلب فترات المباراة، لكن رودريغو، بديل لوكاس فاسكيس، اقتنص هدفا غاليا بعد هجمة منسقة قادها الدولي الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي مرر كرة على طبق من ذهب إلى البديل الآخر الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي لعب مكان الكرواتي لوكا مودريتش، فهيأها بدوره إلى رودريغو أمام المرمى فتابعها "على الطائر" بيسراه داخل المرمى.

وكان إنتر ميلان صاحب الافضلية منذ بداية المباراة وضغط بقوة تفاديا لسيناريو الموسم الماضي عندما سقط على ارضه امام النادي الملكي بثنائية نظيفة في دور المجموعات بعدما كان خسر امامه 1-3 في مدريد.

ويعود الفضل في الفوز الملكي أيضا إلى حارس مرماه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا الذي تألق بشكل لافت وتصدى للعديد من الفرص الحقيقية خصوصا للارجنتيني لاوتارو مارتينيس والبوسني إدين دجيكو.

وابقى مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو انشيلوتي على قائد المنتخب البلجيكي إدين هازار على دكة البدلاء مفضلا عليه لوكاس فاسكيس.

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