صلاح يهدر ضربة جزاء ويسجل هدفا رائعا في فوز ليفربول على ميلان في دوري الأبطال (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا على ضيفه ميلان الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليفربول مبكرًا بالتحديد عقب مرور 9 دقائق عن طريق لاعبه أرنولد.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 13 سددها محمد صلاح ولكن تصدى لها حارس ميلان.

وبعد ضغط متواصل من قبل لاعبي ميلان تعادل أنتي ريبيتش لميلان بهدف في الدقيقة 42.

وعاد ميلان للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 44 عن طريق لاعبه إبراهيم دياز.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 49 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء ميلان.

وسجل جوردان هندرسون الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 69.

وعلى الجانب الأخر تعادل أتلتيكو مدريد، سلبيا مع بورتو البرتغالي، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك انتزع ليفربول صدارة المجموعة الثانية بـ3 نقاط.

وفي الجولة المقبلة، سيحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا على ميلان الإيطالي، فيما يستضيف بورتو نظيره ليفربول وذلك يوم 28 سبتمبر الجاري.

شاهد أهداف المباراة