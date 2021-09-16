شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: وضعنا أكثر من سيناريو لشكل ونظام بطولة الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر لكرة القدم، أنه سعيد بثقة 9 أندية في شخصي لتمثيلهم في الرابطة، قائلا: "لا نعلم حتى الآن الإنتخابات ستقام وفقا للائحة القديمة أو الجديدة". وتابع دياب ي تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي شوبير: "ترشيح 9 أندية لي لانتخابات رابطة الأندية مسئولية كبيرة، ووضعنا أكثر من سيناريو لشكل ونظام بطولة الدوري في الموسم الجديد".

مع نهاية غلق باب الترشيح لعضوية رابطة الأندية المحترفة التي تجرى انتخاباتها يوم 19 سبتمبر الجاري، ويكون من مهامها إدارة المسابقات المختلفة وفق ما هو مطبق في جميع دوريات العالم الكبرى، رشح نصف أندية الدوري أحمد دياب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ليكون عضوا بلجنة الأندية.

وأرسلت أندية فيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري، وغزل المحلة ومصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وفاركو، ترشيحاتها إلى اتحاد الكرة وجميعا حمل اسم أحمد دياب.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الخاصة بالرابطة وخلالها يتم اختيار رئيس الرابطة والأعضاء وبدء مهمة إدارة المسابقات.