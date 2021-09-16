شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح: لن أسمح بالتدخل فى عمل الحكام وهناك إدارة خاصة لـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الجديد، أنه لن يسمح بالتدخل في عمل لجنة الحكام، وأشكر وجيه أحمد رئيس اللجنة السابقة على المجهود الكبير خاصة في ظل الظروف الصعبة التي عمل بها.

وقال عصام عبد الفتاح في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "قبولى مهمة رئاسة لجنة الحكام في هذا التوقيت بعيدا جدا عن تفكيرى في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وأوجه الشكر لـ وجيه أحمد رئيس اللجنة السابق الذى قدم كل ما يستطيع وتعرض للظلم في هذه الفترة الصعبة التي عمل بها".

وأضاف عصام عبد الفتاح: "سأبدأ في عملية الانضباط بين الحكام وأسعى إلى توسيع رقعة الاختيارات لكى يجد الحكام الموجودين حاليا من ينافسهم على المباريات، وسنعمل على تصعيد صف ثانى من الحكام خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "سنستعين بأخصائيين لياقة بدنية لرفع مستوى البدنى للحكم، وأنا مع تبادل الخبرات بين الدول في الحكام، بمعنى عندما يتم إسناد المباريات لحكام من دول أخرى يتم إسناد مباريات من هذه الدول للحكام المصريين، والحكم الجزائرى مصطفى غربال الأقرب لإدارة السوبر المصرى".

وأوضح رئيس اللجنة: "سأبدأ مهمتى مع الحكام في 1 أكتوبر المقبل، ولن أسمح بالتدخل في عمل لجنة الحكام من أي شخص، سواء مسئول في الاتحاد أو من الأندية ، ولن يتم الرد على أي طلب بمنع حكم من إدارة المباريات لأى نادى، ونرفض التدخل في اختيارات الحكام".

وتابع: "سيكون هناك إدارة من المتخصصين لإدارة تقنية الـvar فقط بعيدا عن إدارة لجنة الحكام، ومشكلة تقنية الـvar تتمثل في مستوى تدريب الحكام، وأشكر اللجنة السابقة على منح العديد من الحكام الرخصة".