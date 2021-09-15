الامارات | مانشستر سيتي يكتسح لايبزج في أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يكتسح لايبزج في أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه لايبزج الألماني 6 / 3، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم الهولندي ناثان آكي لمانشستر سيتي في الدقيقة 16، قبل أن يتكفل نوردي موكيلي لاعب لايبزج بتسجيل الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 42 سجل كريستوفر نكونكو الهدف الأول لفريق لايبزج، قبل أن يسجل الجزائري رياض محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 51 سجل نكونكو الهدف الثاني له ولفريق لايبزج، قبل أن يعود سيتي لتسجيل الهدف الرابع عبر جاك جريليش في الدقيقة 56.

وسجل نكونكو الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 73، لكن جواو كانسيلو سجل الهدف الخامس لسيتي في الدقيقة 75، ثم اختتم البرازيلي جابرييل خيسوس سداسية فريقه في الدقيقة 85.

وأكمل لايبزج المباراة بعشرة لاعبين، بعد تعرض لاعبه أنخلينو للطرد في الدقيقة 79 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

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