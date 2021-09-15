اخبار الرياضه

بعد إهداره ضربة جزاء.. صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك ميلان (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في شباك ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما، بملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة .

وتمكن صلاح من من تسجيل التعادل في الدقيقة 48 بعد صناعة رائعة من ديفوك أوريجي على حدود منطقة الجزاء، لينفرد الفرعون بالحارس ماينان ويعوض ركلة الجزاء المهدرة في الشوط الأول.

وكان صلاح أهدر ضربة جزاء في الشوط الأول، حيث تصدى لها الحارس ببراعة.

ووصل صلاح إلى هدفه الـ29 في دوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي للريدز بالبطولة.

شاهد هدف صلاح

شاهد ضربة جزاء صلاح المهدرة

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا