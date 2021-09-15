بعد إهداره ضربة جزاء.. صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك ميلان (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في شباك ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما، بملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن صلاح من من تسجيل التعادل في الدقيقة 48 بعد صناعة رائعة من ديفوك أوريجي على حدود منطقة الجزاء، لينفرد الفرعون بالحارس ماينان ويعوض ركلة الجزاء المهدرة في الشوط الأول.

وكان صلاح أهدر ضربة جزاء في الشوط الأول، حيث تصدى لها الحارس ببراعة.

ووصل صلاح إلى هدفه الـ29 في دوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي للريدز بالبطولة.

شاهد هدف صلاح

شاهد ضربة جزاء صلاح المهدرة