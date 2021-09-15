بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × ميلان (صلاح أساسي)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول الإنجليزي، نظيره ميلان الإيطالي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى بمنافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول التشكيل الرسمي لفريقه

ويقود المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول الرسمي، ضد ميلان، ويتكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، جويل ماتيب، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ديفوك أوريجي.

على الجانب الأخر، أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، التشكيل الرسمي لفريق الروسونيري.

يتكون من:

حارس المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: ديفيد كالابريا، فيكايو توموري، سيمون كاير، ثيو هرنانديز.

خط الوسط: فرانك كيسي، إسماعيل بن ناصر، وأمامهما الثلاثي ألكسيس سالميكيرز، براهيم دياز، رافايل لياو.

خط الهجوم: أنتي ريبيتش.