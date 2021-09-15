كونفرنس ليغ: ليخيا وارسو يفتتح المسابقة بالفوز على سبارتاك موسكو

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باريس : افتتح ليخيا وارسو البولندي مسابقة "كونفرنس ليغ" المستحدثة هذا الموسم من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) بفوزه على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي 1 صفر الاربعاء.

ونجح الفريق البولندي الذي لعب مدافعا طوال المباراة في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بواسطة ليريم كاستراتي ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية عشية لقاء القمة فيها بين ليستر سيتي الانكليزي ونابولي الايطالي.

وخُصّصت هذه المسابقة التي تعتبر البطولة الثالثة في سلم مسابقات الاتحاد الاوروبي، لأندية الدول صاحبة التصنيف المتدني من أعضاء ويفا. فكرة انشائها، لمنح فرصة للأندية المغمورة بالمشاركة في مسابقة، بدلا من الخروج تباعا من الأدوار التمهيدية لدوري الابطال او يوروبا ليغ. تشارك الأندية في هذه المسابقة بحسب نتائجها في دورياتها وكؤوسها المحلية.