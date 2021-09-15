تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وميلان في دوري ابطال اوروبا، ضمن قمة مباريات اليوم الاربعاء 15 سبتمبر 2021.

تتجه الانظار الى ملعب أنفيلد روود لمشاهدة اللقاء المرتقب بين ليفربول ونظيره ميلان في قمة مباريات اليوم ببطولة دوري أبطال أوروبا، ضمن الجولة الاولى للمجموعة الثانية، والتي تضم أتلتيكو مدريد ووبورتو.

افتتح الظهير الأيمن لليفربول “أليكساندر أرنولد” اهداف المباراة عند الدقيقة التاسعة بعد ان استلم تمريرة محمد صلاح وأخترق الدفاع الايطالي وسدد كرة اصطدمت بالمدافع توموري وذهبت ساقطة في شباك الحارس الفرنسي “ميك مايغنان”.

وفي الدقيقة 13 أضاع محمد صلاح فرصة مضاعفة النتيجة لليفربول بعد أن أهدر ركلة جزاء تصدى لها ببراعة حارس ميلان “ميك مايغنان”.

وفي الخمس دقائق الأخيرة من زمن الشوط الاول قلب ميلان الطاولة على مضيفه وسجل هدفين خلال دقيقتين فقط، وسجل هدف التعادل “أنتي ريبيتش” في الدقيقة 42، قبل ان يسجل اللاعب “براهيم دياز” الهدف الثاني.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع محمد صلاح أن يسجل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 49 مستغلا تمريرة سحرية من أوريجي.

وفي الدقيقة 69 سجل لاعب وسط ليفربول هندرسون الهدف الثالث من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ذهبت صعبة على حارس ميلان الذي حاول التصدى لها دون جدوى.

انطلقت صافرة بداية مباراة ليفربول وميلان في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل اللقاء على قناة آرينا سبورت الصربية، وقناة بي تي سبورت 2 الانجليزية.

تحمل هذة المباراة عنوان الإثارة والتشويق لما يملكه كلا الفريقان، من عناصر مميزة علي المستوي الفني علي رأسهم الدولي المصري “محمد صلاح” والنجم “زلاتان إبراهيموفيتش”، لكن سيفتقد ميلان السويدي المخضرم بسبب الإصابة.

ويستهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعد بدايته القوية في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في مباراة واحدة وحقق 3 إنتصارات أخرها الفوز علي ليدز بثلاثية نظيفة، في ليلة تاريخية للنجم المصري محمد صلاح، والذى وصل لـ 100 هدف مع الريدز كخامس أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في البريميرليج.

ويبحث النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ميلان، عن هدفه الـ 26 في بطولة دوري أبطال أوروبا علي مر تاريخ مشاركته مع الريدز، في المسابقة القارية.

على الجانب الأخر، يمر فريق ميلان الإيطالي بقيادة ستيفانو بيولي بفترة مستقرة في مسابقة الكالتشيو هذا الموسم.

وقدم ميلان بداية أكثر من رائعة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث حقق 3 إنتصارات متتالية في البطولة، ليتقاسم صدارة ترتيب جدول المسابقة، برصيد 9 نقاط مع كلاً من روما ونابولي.