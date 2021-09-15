عاجل | تشكيلة ليفربول اليوم امام ميلان في دوري ابطال اوروبا

تعرف على تشكيلة ليفربول امام ميلان في دوري ابطال اوروبا، والتي شهدت بداية النجم المصري محمد صلاح للقاء المرتقب بين الفريقين والمقرر اقامته على ملعب أنفيلد رود.

وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن تشكيلة ليفربول الاساسية لمواجهة ميلان الايطالي في قمة مباريات اليوم الاربعاء 15 سبتمبر 2021، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية.

ويغيب عن تشكيلة ليفربول الاساسية اليوم المدافع البلجيكي فان دايك المتواجد على دكة البدلاء حيث قرر كلوب الدفع بالانجليزي “جوميز” بدلاً منه.

كما يتواجد السنغالي ساديو ماني على دكة البدلاء وسيلعب جوتا كظهير وعلى الجانب الآخر يتواجد النجم المصري محمد صلاح في موقعه المعهود ويأتي خلف منه نابي كيتا، ويقود خط هجوم الريدز البلجيكي أوريجي.

والتالي تشكيلة ليفربول الاساسية ضد ميلان اليوم |

في حراسة المرمي أليسون بيكر

خط الدفاع: روبرتسون – جوميز – ماتيب – أليكساندر أرنولد

خط الوسط: هيندرسون – فابينهو – نابي كيتا

وفي المقدمة: دييجو جوتا – محمد صلاح

وفي الهجوم: أوريجي