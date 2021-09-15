عاجل | تشكيلة ميلان الاساسية امام ليفربول في دوري ابطال اوروبا

تعرف على تشكيلة ميلان الاساسية امام مستضيفه ليفربول في المباراة التي تقام على ملعب آنفيلد روود، بالجولة الافتتاحية في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا، اليوم الاربعاء 15-9-2021.

يعد غياب زلاتان إبراهيموفيتش هو الأبرز في تشكيلة ميلان الاساسية امام ليفربول اليوم، وقرر ستيفانو بيولي الاعتماد على الكرواتي أنتي ريبيتش من أجل تعويض السويدي.

وفضل بيولي الاعتماد على الدنماركي سيمون كايير بجانب فوكايو توموري في مركز قلب الدفاع، بعدما شارك أليسيو رومانيولي بجانب المدافع الإنجليزي الشاب في المباراة الماضية أمام لاتسيو في الدوري الايطالي.

وسيلعب الثنائي، النجم الجزائري اسماعيل بن ناصر والإيفواري فرانك كيسيه في مركز خط الوسط، ويأتي من أمامه صانع الألعاب الإسباني براهيم دياز.

والتالي تشكيلة ميلان الاساسية امام ليفربول:

مايك ماينان

دافيد كالاباريا – سيمون كايير – فوكايو توموري – ثيو هيرنانديز

فرانك كيسيه – اسماعيل بن ناصر

أليكسيس ساليميكرس – براهيم دياز – رفائيل لياو

أنتي ريبيتش