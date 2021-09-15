متى موعد بث مباشر مباراة اليوم بين ليفربول وميلان في دوري ابطال اوروبا؟

تعرف على موعد بث مباشر مباراة اليوم بين ليفربول وميلان في دوري ابطال اوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب “أنفيلد روود”، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، والتي تضم أتلتيكو مدريد ووبورتو.

يحين موعد بث مباشر مباراة ليفربول وميلان مساء اليوم الاربعاء الموافق 15-9-2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل اللقاء على قناة آرينا سبورت الصربية، وقناة بي تي سبورت 2 الانجليزية.

تحمل هذة المباراة عنوان الإثارة والتشويق لما يملكه كلا الفريقان، من عناصر مميزة علي المستوي الفني علي رأسهم الدولي المصري “محمد صلاح” والنجم “زلاتان إبراهيموفيتش”، لكن سيفتقد ميلان السويدي المخضرم بسبب الإصابة.

ويستهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعد بدايته القوية في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في مباراة واحدة وحقق 3 إنتصارات أخرها الفوز علي ليدز بثلاثية نظيفة، في ليلة تاريخية للنجم المصري محمد صلاح، والذى وصل لـ 100 هدف مع الريدز كخامس أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في البريميرليج.

ويبحث النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ميلان، عن هدفه الـ 26 في بطولة دوري أبطال أوروبا علي مر تاريخ مشاركته مع الريدز، في المسابقة القارية.

على الجانب الأخر، يمر فريق ميلان الإيطالي بقيادة ستيفانو بيولي بفترة مستقرة في مسابقة الكالتشيو هذا الموسم.

وقدم ميلان بداية أكثر من رائعة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث حقق 3 إنتصارات متتالية في البطولة، ليتقاسم صدارة ترتيب جدول المسابقة، برصيد 9 نقاط مع كلاً من روما ونابولي.