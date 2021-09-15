بين أرضه وجهوره..  - فوز الصقر وتعادل شعب حضرموت واتحاد إب في انطلاق بطولة الدوري اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل اليوم الاربعاء، نادي شعب حضرموت أمام نادي اتحاد إب سلباً، في افتتاحية دوري الدرجة الأولى التي تقام على ملعب استاذ سيئون الأولمبي، والضي ينظمه الاتحاد اليمني لكرة القدم للموسم 2021 / 2022 . .

ولم يتمكن شعب حضرموت من الفوز على شعب إب، ولم يستغل عامل الأرض والجمهور، رغم إهدار لاعبيه لأكثر من فرصه محققه.

ولم ترتقي المباراة للمستوى المأمول، من الفريقين، وخيم اللقاء بنتيجة سلبية.

وفي المباراة الأخرى في المجموعة الثانية، التي تقام على الملعب الأولمبي بسيئون، تمكن صقر تعز من تحقيق أول ثلاث نقاط له بفوزه الثمين على شعب إب.

وقال عبدالهادي التميمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، في تصريح لـ"يمن شباب نت"، اليوم مدينة سيئون تحتضن العرس الرياضي الكبير، لمجموعتين، قسمت على محافظيتين، المجموعة الأولى في حضرموت والثانية في شبوة".

وأشار الوكيل التميمي، بأننا سعداء جداً في قيادة السلطة المحلية، باحتضان هذه البطولة، وخصوصاً بعد توقف دوري كرة القدم لسنوات، واليوم يعود من مدينة سيئون السلام".

وأوضح أن سيئون فعلاً مدينة السلام، وذلك باحتضانها للجميع، لافتاً بأن المباراة شهدت مؤازرة من الجمهور الرياضي الحضرمي والمتعطش للرياضة.

وأكد أن حضرموت، قد سبقت في احتضانها لدوري تنشيطي رياضي، مضيفاً بأننا سنكرر نجاحاتنا تلو النجاحات، وتواقين بأن نكون دائماً في القمة.

حضر المباراة، وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، ومديرا عموم الشباب والرياضة بوادي وساحل حضرموت رياض الجهوري وحسن مسجدي وعضو اللجنة الاشرافية بالاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور أبو علي غالب، وجمهور غفير من عشاق كرة القدم.