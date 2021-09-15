شعب حضرموت يتعادل سلباً أمام اتحاد إب في افتتاح مباريات دوري الدرجة الأولى بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعادل نادي شعب حضرموت أما نادي اتحاد إب سلبا ، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دوري الدرجة الأولى التي أقيمت، اليوم، على أرضية استاد سيئون الأولمبي.



ولم يتمكن الناديين من تسجيل أهداف على مدار شوطي المباراة رغم اهدار العديد من الفرص السانحة من قبل الطرفين.

وكان وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ومعه مديرا عموم الشباب والرياضة بوادي وساحل حضرموت رياض الجهوري وحسن مسجدي وعضو اللجنة الاشرافية بالاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور أبو علي غالب، قد دشن انطلاق تصفيات مجموعة سيئون التي تضم سبعة أندية وهي (شعب حضرموت ووحدة صنعاء والعروبة وشباب الجيل واتحاد أب وفحمان ابين والتلال بعدن) ..مرحبا بكافة المشاركين في هذا التجمع الكروي..مؤكداً دعم السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لانجاح البطولة.

أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من حكم ساحة وليد خلوفه وساعده على الخطوط مساعد أول عمر الحداد ومساعد ثاني يوسف الشريف ، والحكم الرابع خلف اللبني، فيما راقب المباراة إدارياً عبدالخالق شمسان، والدولي مختار صالح مقيّم للحكام .