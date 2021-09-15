صلاح يتحدى ريبيتش.. التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول وميلان

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمي لفريق الريدز الذي يستضف نظيره ميلان الإيطالي في الجولة الأولى بمنافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا .
ويقود المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول الرسمي، ضد ميلان، ويتكون من:
حارس المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، جويل ماتيب، أندي روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ديفوك أوريجي.
على الجانب الأخر، أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، التشكيل الرسمي لفريق الروسونيري.
يتكون من:
حارس المرمى: مايك ماينيان.
خط الدفاع: ديفيد كالابريا، فيكايو توموري، سيمون كاير، ثيو هرنانديز.
خط الوسط: فرانك كيسي، إسماعيل بن ناصر، وأمامهما الثلاثي ألكسيس سالميكيرز، براهيم دياز، رافايل لياو.
خط الهجوم: أنتي ريبيتش.
ويجلس أوليفييه جيرو مهاجم ميلان على مقاعد بدلاء ميلان، فيما يغيب كل من زلاتان إبراهيموفيتش، وكرونيتش وباكايوكو للإصابة.